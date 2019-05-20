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Google приостановила сотрудничество с китайской компанией Huawei

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Американская корпорация Google приостановила сотрудничество с китайской компанией Huawei. Об этой 19 мая сообщает Reuters.

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Эти меры чреваты тем, что операционная система Android перестанет обновляться на устройствах компании, также на них нельзя будет устанавливать программы от Google, что помешает поставкам смартфонов Huawei за пределы Китая.

«Huawei сможет использовать только публичную версию Android и не сможет получить доступ к патентованным приложениям и сервисам от Google», — цитирует агентство своего собеседника из американской корпорации.

15 мая СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп планирует подписать указ, запрещающий использовать в стране телекоммуникационное оборудование, произведенное компаниями, которые представляют угрозу национальной безопасности. Названия фирм в документе не фигурируют, но источники утверждают, что речь идет о Huawei.

В Вашингтоне полагают, что продукция Huawei может быть использована с целью шпионажа. США активно призывают другие страны отказаться от сотрудничества с компанией в сфере создания оборудования, поддерживающего технологию 5G.

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