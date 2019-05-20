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Восьмилетний мальчик пропал в Калуге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Калуге восьмилетний ребенок ушел в школу и пропал. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета.

По информации ведомства, мальчик ушел из дома утром 20 мая, но на уроки не явился. Родители пытались искать его самостоятельно через друзей и знакомых, позже обратились в полицию, передает «РИА Новости».

К поискам подключились волонтеры.

14 мая в Челябинской области обнаружены живыми школьницы 12 и 13 лет, пропавшие днем ранее. Никаких противоправных действий в их отношении не предпринималось, сообщили в правоохранительных органах.

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