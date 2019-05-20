Усманов узнал об увольнении журналистов «Коммерсанта» из СМИ

Алишер Усманов узнал об увольнении журналистов «Коммерсанта» из прессы. Об этом 20 мая агентству «РИА Новости» сообщил его представитель.

«Акционер не вмешивается в редакционную политику и тем более не принимает решений по увольнению или приему на работу журналистов», — рассказал он.

Ранее 20 мая 11 журналистов написали заявления об увольнении из «Коммерсанта». Сотрудники газеты сообщили о намерении покинуть издание в соцсетях.

Отмечается, что они приняли решение уйти после того, как руководство заявило о намерении уволить двух журналистов из-за публикации о спикере Совета Федерации Валентине Матвиенко.