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Директор по интернет-продуктам МИЦ «Известия» рассказал о проблемах современных СМИ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Современные СМИ сталкиваются с проблемой соблюдать баланс между максимизацией охвата различных каналов распространения контента и сохранением бренда и узнаваемости среди своих читателей. Об этом рассказал директор по развитию и продвижению интернет-продуктов МИЦ «Известия» Кирилл Шагун на ежегодном фестивале Telling Stories.

В ходе панельной дискуссии «Media-on-demand. Как быть эффективными в постцифровую эпоху» участники говорили о проблемах рекомендательных сервисов, которые зачастую предлагают пользователю однообразный и полярный контент, таким образом ограничивая предлагаемую информационную картину узкой сиюминутной подборкой.

«В последние годы все большую популярность набирают системы агрегации и рекомендации контента. С одной стороны, они предоставляют авторам и СМИ недоступные ранее инструменты быстрого доступа к большой аудитории, с другой, аккумулируют пользовательский интерес на своих платформах, размывая при этом бренд и лицо крупных игроков, ограничивая форматы контента рамками своей системы», — сказал Шагун.

Участники дискуссии также отметили, что в эпоху цифровой зависимости классическим СМИ для удержания своей аудитории и привлечения новой необходимо не только трансформировать контент, но и искать новые каналы его распространения, а также новые форматы и способы контакта с пользователем, адаптировать свой контент под его нужды.

«Сейчас задача каждого СМИ – вклиниться в первый контакт с пользователем, найти его там, где ему удобно в данный момент получить информацию», — подчеркнул Шагун.

Telling Stories — ежегодный фестиваль факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ, где собраны и представлены актуальные мировые тренды в области визуальной культуры и медиа. Фестиваль прошел при поддержке Агентства инноваций города Москвы на одной из самых инновационных площадок столицы — «Цифровое деловое пространство».

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