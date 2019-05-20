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Забравшийся на вершину Эйфелевой башни мужчина угрожает сброситься

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Фото: twitter.com/Raveen Aujmaya ‏
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Мужчина, который залез на вершину Эйфелевой башни в Париже, заявил спасателям, что намерен сброситься вниз. Об этом в понедельник, 20 мая, сообщает телеканал BFMTV.

По данным журналистов, спасатели ведут переговоры с этим человеком.

В середине дня мужчина начал карабкаться по конструкциям башни с высоты второго яруса. При этом он не использовал никакого альпинистского оборудования. Ему удалось таким образом добраться до самого верхнего, третьего этажа башни.

Подходы к памятнику оцеплены полицией, все туристы были срочно эвакуированы, башня закрыта.

В начале мая Эйфелеву башню включили в топ-10 самых разочаровывающих туристов достопримечательностей Европы. Рейтинг был составлен одной из британских авиакомпаний.

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