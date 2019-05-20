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Три объекта культурного наследия взяли под охрану в Нижнем Тагиле

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В Нижнем Тагиле подписан приказ об охране объектов культурного наследия регионального значения. В список попали три здания.

Статус объектов культурного наследия имеют дом торговца Колодкина, жилой дом на улице Первомайской и Первая образцовая школа им. Н.К. Крупской на улице Тагильской. По данным управления госохраны объектов культурного наследия региона, они получат охраняемый статус. Об этом сообщает «ТагилСити.Ру».

В документе также утверждено графическое описание границ защитных объектов, в числе которых дом торговца Лебедева и конспиративная квартира Нижнетагильской группы РСДРП(б) в 1901–1905 годах, а также дом золотоскупщика Митькина.

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