Бросившая двухлетнюю дочь в поликлинике Москвы женщина сбежала от журналистов

Женщина, бросившая свою двухлетнюю дочь в одной из поликлиник Москвы, сбежала в понедельник, 20 мая, от журналистов, после того как Савеловский суд освободил фигурантку уголовного дела и ее сожителя из-под стражи.

Прокуратура в последний момент отменила постановление о возбуждении дела, не найдя в действиях 21-летней матери состав преступления.

На кадрах видно, как освобожденная из суда женщина, накрыв голову курткой, в сопровождении сожителя и адвоката пытается скрыться от журналистов.

Адвокат, которого удалось догнать, отказался комментировать решение суда. Он заявил, что выступит с обращением позже.

«Никаких интервью. Ничего особенного здесь не происходит, просто два человека на свободе. Потом всё узнаете из официальных источников», — цитирует защитника телеканал «Звезда».

При этом в Главном управлении Следственного комитета России (СКР) пообещали обжаловать решение прокуратуры о прекращении уголовного дела, передает «РИА Новости».

16 мая женщина в медицинской маске на лице принесла двухлетнюю девочку в поликлинику и оставила там. Заметив ребенка без присмотра взрослых, сотрудники медучреждения вызвали полицию. В настоящее время ребенок находится в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает. После появления в СМИ сюжета о брошенной девочке в полицию пришли бабушки ребенка, которые дали показания.

На допросах задержанная заявила, что не справляется со своими родительскими обязанностями. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статьям «Оставление в опасности» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка».