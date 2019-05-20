Бросившая двухлетнюю дочь в поликлинике Москвы женщина сбежала от журналистов
Женщина, бросившая свою двухлетнюю дочь в одной из поликлиник Москвы, сбежала в понедельник, 20 мая, от журналистов, после того как Савеловский суд освободил фигурантку уголовного дела и ее сожителя из-под стражи.
Прокуратура в последний момент отменила постановление о возбуждении дела, не найдя в действиях 21-летней матери состав преступления.
На кадрах видно, как освобожденная из суда женщина, накрыв голову курткой, в сопровождении сожителя и адвоката пытается скрыться от журналистов.
Адвокат, которого удалось догнать, отказался комментировать решение суда. Он заявил, что выступит с обращением позже.
«Никаких интервью. Ничего особенного здесь не происходит, просто два человека на свободе. Потом всё узнаете из официальных источников», — цитирует защитника телеканал «Звезда».
При этом в Главном управлении Следственного комитета России (СКР) пообещали обжаловать решение прокуратуры о прекращении уголовного дела, передает «РИА Новости».
16 мая женщина в медицинской маске на лице принесла двухлетнюю девочку в поликлинику и оставила там. Заметив ребенка без присмотра взрослых, сотрудники медучреждения вызвали полицию. В настоящее время ребенок находится в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает. После появления в СМИ сюжета о брошенной девочке в полицию пришли бабушки ребенка, которые дали показания.
На допросах задержанная заявила, что не справляется со своими родительскими обязанностями. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статьям «Оставление в опасности» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка».