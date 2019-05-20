Прямой эфир

Бросившая двухлетнюю дочь в поликлинике Москвы женщина сбежала от журналистов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Женщина, бросившая свою двухлетнюю дочь в одной из поликлиник Москвы, сбежала в понедельник, 20 мая, от журналистов, после того как Савеловский суд освободил фигурантку уголовного дела и ее сожителя из-под стражи.

Изъять нельзя. Оставить: теория привязанности — «за» нерадивых матерей
Почему даже мать-алкоголичка лучше для ребенка, чем жизнь в детдоме

Прокуратура в последний момент отменила постановление о возбуждении дела, не найдя в действиях 21-летней матери состав преступления.

На кадрах видно, как освобожденная из суда женщина, накрыв голову курткой, в сопровождении сожителя и адвоката пытается скрыться от журналистов.

Адвокат, которого удалось догнать, отказался комментировать решение суда. Он заявил, что выступит с обращением позже.

«Никаких интервью. Ничего особенного здесь не происходит, просто два человека на свободе. Потом всё узнаете из официальных источников», — цитирует защитника телеканал «Звезда».

При этом в Главном управлении Следственного комитета России (СКР) пообещали обжаловать решение прокуратуры о прекращении уголовного дела, передает «РИА Новости».

16 мая женщина в медицинской маске на лице принесла двухлетнюю девочку в поликлинику и оставила там. Заметив ребенка без присмотра взрослых, сотрудники медучреждения вызвали полицию. В настоящее время ребенок находится в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает. После появления в СМИ сюжета о брошенной девочке в полицию пришли бабушки ребенка, которые дали показания.

На допросах задержанная заявила, что не справляется со своими родительскими обязанностями. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статьям «Оставление в опасности» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Бросившая ребенка в поликлинике мать назвала причины своего поступка
Бросившую дочь в московской поликлинике женщину отпустили из здания суда
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017