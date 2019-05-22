В Штатном режиме: 1,4 млн американцев посетили Россию за пять лет

Почти 1,4 млн граждан США посетили Россию в туристических, деловых и частных целях с 2014 года. Примечательно, что с момента кризиса российско-американских отношений поток путешественников из Штатов стабильно растет. В I квартале 2019-го в РФ въехало почти 9 тыс. американских туристов, что больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущих четырех лет. Об этом свидетельствуют данные ФСБ, с которыми ознакомились «Известия». Если Москве и Вашингтону удастся нормализовать отношения, туристический поток значительно увеличится, уверены эксперты. Ведь до сих пор власти Соединенных Штатов продолжают предостерегать собственных граждан от поездок в Россию.

Несмотря на обострение в российско-американском диалоге после начала украинского кризиса, граждане США сохраняют высокий интерес к РФ. С 2014 года в нашей стране побывали 965,4 тыс. американских туристов. Еще около 215 тыс. посетили Россию с деловым визитом, а более 193,9 тыс. граждан США совершили поездку в частных целях. В общей сложности в РФ въехало около 1,4 млн граждан Соединенных Штатов.

Именно туристическое направление наиболее привлекательное для американцев. За последние пять лет поток путешественников из США вырос на 40%. Если в 2014-м нашу страну посетили 162,1 тыс. американских туристов, то в 2018-м — 227,7 тыс. При этом положительная тенденция сохраняется и в нынешнем году. За первые три самых холодных месяца 2019-го в Россию въехало почти 9 тыс. туристов из США, что больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущих четырех лет. И только I квартал 2014-го оказался статистически более успешным (11,5 тыс. американских гостей).

Официальные связи между Москвой и Вашингтоном отличаются от отношений обычных граждан двух стран, отметил в беседе с «Известиями» заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

— У большинства рядовых американцев и россиян нет никакого противостояния. Наоборот, жители США проявляют широкий интерес к нашей стране и с удовольствием ее посещают, вопреки призывам американских властей, — заявил политик.

Госдепартамент США официально предостерегает своих граждан от посещения РФ, призывая к повышенной осторожности из-за «терроризма, преследований и произвольного применения местных законов». Более того, внешнеполитическое ведомство настоятельно рекомендует не посещать регион Северного Кавказа и Крымский полуостров. По мнению Алексея Чепы, метод запугивания в данном случае не срабатывает и в какой-то степени даже провоцирует рост интереса к России.

— Посетившие РФ американцы могут собственными глазами убедиться в том, что многие рассказы о нашей стране — это просто мифы и часть антироссийской пропаганды. Между нашими народами есть много общего. Достаточно вспомнить ситуацию во время прошлогоднего чемпионата мира по футболу, когда некоторые гости приезжали в Москву и другие города с большим опасением, а в итоге уезжали в полном восторге, — заявил депутат.

При этом хорошо, что не только ради спортивных мероприятий американские туристы приезжают в Россию, добавил Алексей Чепа. Хотя, безусловно, прошедшие Олимпийские игры в Сочи в 2014 году, чемпионат мира по хоккею в 2016 году, мундиаль, состоявшийся прошлым летом в 11 российских городах, а также другие мероприятия сделали многое для улучшения имиджа страны.

Посетившая несколько раз Россию гражданка США Карен рассказала «Известиям», что крупнейшая страна мира интересна для американцев в первую очередь благодаря своему культурному разнообразию, богатому историческому наследию, природным красотам и открытости местных людей.

– Путешествовать по вашей стране для нас не менее интересно, чем россиянину проехаться по Штатам. Что-то может восхищать, что-то казаться странным. Тем не менее от пребывания в России остаются уникальные впечатления, — заявила она.

Туристический поток из США, а также количество частных и деловых поездок в Россию будет только увеличиваться, если Москве и Вашингтону удастся нормализовать двусторонние отношения, уверен американист, профессор факультета права ВШЭ Александр Домрин.

— На фоне усиления санкций в прошлых годах туристический поток из США лишь рос. Уверен, что данная тенденция сохранится. Интересно, что американцы в последнее время активно посещают не только крупные туристические центры, как Москву и Санкт-Петербург, но и экзотические регионы. Например, Сибирь или Дальний Восток, — заявил «Известиям» политолог. — Кроме того, развивается религиозный туризм, когда в Россию приезжают представители американской православной общины.

По словам эксперта, к сожалению, сейчас американское посольство всячески осложняет получение россиянами разрешения на въезд в страну. В данном случае, уверен Александр Домрин, российская сторона не должна отвечать зеркально, а наоборот, стараться способствовать росту турпотока американцев в Россию.