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Музей тепла и пара создадут в Калининграде

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В Калининграде создадут выставку, посвященную развитию системы отопления. Участвовать в формировании экспозиции могут все горожане.

В музее будут представлены периоды развития инфраструктуры теплоснабжения в Калининграде. Особое внимание уделят довоенным годам. В 1969 году было основано предприятие «Калининградтеплосеть» после объединения 150 кочегарок.

Жителей города просят поделиться любыми элементами старого теплового оборудования, включая задвижки и манометры. Также организаторам выставки интересны любые бытовые предметы советского и немецкого периода, пишет «Калининград.Ru».

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