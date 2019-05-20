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Бангладеш запретил рыбную ловлю на 65 дней

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Фото: TASS/dpa/picture-alliance
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Правительство Бангладеш наложило запрет на рыбную ловлю в прибрежных водах страны на срок 65 дней. Об этом в понедельник, 20 мая, пишет местная газета Daily Star.

По данным издания, запрет вступил в силу 20 мая и продлится до 23 июля. Эта мера направлена на то, чтобы не мешать рыбе размножаться в период нереста.

Уточняется, что копию указа в начале апреля направили в 19 прибрежных районов страны.

Газета отмечает, что из-за этого решения пострадают около 5 тыс. рыбаков района, так как рыбная ловля является для них единственным источником заработка.

В феврале сообщалось, что правительство Исландии продлило разрешение на китовую охоту на следующие пять лет. Вместе с тем, по результатам опросов, большинство жителей страны выступают против китовой охоты.

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