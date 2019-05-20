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Три человека погибли при взрыве на заправке в Подмосковье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Три человека погибли и один получил травмы при проведении сварочных работ на автозаправочной станции в подмосковном Серпухове. Об этом рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС.

Во время работ в емкости из-под топлива произошел хлопок бензиновых паров. Ей оторвало горловину, передает «Интерфакс».

Пострадавший госпитализирован, о его состоянии данных нет.

В марте во Владимирской области семилетний ребенок пострадал при взрыве канистры с бензином. Мальчика, получившего ожоги лица и уха, после оказания первой помощи отпустили на амбулаторное лечение.

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