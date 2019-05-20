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Владельцы карт «Тройка» смогут со скидкой покататься по Москве-реке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Оплатить прогулку по Москве-реке со скидкой в 100 рублей теперь смогут владельцы транспортной карты «Тройка». Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки.

«При оплате «Тройкой» такая прогулка обойдется в 500 рублей — на 100 рублей дешевле по сравнению с оплатой наличными или банковской картой. Сумма спишется с билета «Кошелек». Одной карты достаточно для оплаты поездок с семьей или друзьями. Именно к ней будут привязаны все купленные билеты», — приводит агентство городских новостей «Москва» слова представителя метро.

Приобрести поездку можно будет на теплоходах с символикой «Тройка», в кассах причалов «Большой Устьинский мост», «Коломенское», «Киевский вокзал», в парке Горького. Для удобства пассажиров на кассах разместят специальные стикеры «Тут можно оплатить картой «Тройка».

Отмечается, что при речных прогулках держатели карты «Тройка» могут не обращаться в кассу за бумажным билетом, а просто приложить карту к портативному валидатору уже на борту. К лету каждое туристическое и прогулочное судно на Москве-реке оснастят POS-терминалами для возможности оплаты прогулки «Тройкой», смартфоном и банковской картой, пишет «Москва 24».

Ранее 20 мая сообщалось, что в Москве проведут 30 бесплатных экскурсий с гидом.

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