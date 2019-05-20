Реконструкция монумента «Родина-мать зовет!» завершится в 2020 году

В Волгограде стартовал завершающий этап реконструкции монумента «Родина-мать зовет!». Подрядчик приступил к установке лесов для восстановления поверхностного слоя бетона.

На постаменте уже демонтирована гранитная облицовка. Перед установкой лесов фундаментное основание скульптуры будет доуплотнено. Технология предусматривает бурение отверстий под углом к фундаменту и заливку бетона под высоким давлением, пишет «НовостиВолгограда.Ру».

Специалисты проведут лабораторные исследования плотности грунта для обеспечения безопасности установки лесов. Они изготавливались специально для реставрации «Родины-матери», крепления не нарушат поверхностный слой бетона.

Завершающий этап реконструкции обойдется в 668 млн рублей. Рабочие проведут очистку поверхности скульптуры и укрепят расслоившуюся кладку внутри статуи. Работы завершатся к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.