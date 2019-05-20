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При строительстве трассы «Урал» в Башкирии похитили 33 млн рублей

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В Башкирии передано в суд дело о хищении 33 млн рублей у госкомпании «Башкиравтодор» — крупнейшего дорожного подрядчика республики. В мошенничестве обвиняется 55-летний директор фирмы БЭСТ.

С декабря 2014 года по декабрь 2015 он заключал с компанией договоры на поставку песчано-гравийной смеси для строительства трассы М-5 «Урал», свои обязательства не исполнил, но деньги по фиктивным товарным накладным получил. Об этом сообщает ИА «Башинформ». Виновные сотрудники «Башкиравтодора» устанавливаются, пояснили в прокуратуре.

Как сообщалось в апреле, бывшие и действующие чиновники стали фигурантами дела о хищениях на при строительстве «Ростов Арены» на сумму в 223 млн рублей. Этот стадион принимал чемпионат мира по футболу – 2018. По данным следствия, субподрядчик в сговоре с чиновниками заменил крупнозернистый песок на более дешевый.

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