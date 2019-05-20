Прямой эфир

С Патриарших прудов украли восьмой знак «Запрещено разговаривать с неизвестными»

0
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Знак «Запрещено разговаривать с неизвестными», восстановленный два дня назад, вновь украли с Патриарших прудов в Москве. Об этом сообщила исполнительный директор музея «Булгаковский дом» Наталья Склярова.

Шире шаг: путеводитель по историческим местам столицы
Где выпускалась первая газета, кто устроил «электрический бал» и чем расстроил дом Филатова актера Егора Бероева

По словам Скляровой, на месте, где был знак, осталась только табличка с надписью «Запрещено разговаривать с неизвестными». Картинка с силуэтами героев романа «Мастер и Маргарита» исчезла. Вероятно, это произошло ночью, так как днем 19 мая знак еще был, передает агентство городских новостей «Москва».

Сотрудники музея собираются сделать всё возможное, чтобы вернуть знак. Кроме того, они хотят начать продавать такие знаки, чтобы желающие могли просто купить их, а не воровать.

Знак восстановили 18 мая, ко Дню культурного наследия. По информации РЕН ТВ, это была восьмая установка знака — ранее его либо крали, либо заливали краской. На этот раз его сделали из антивандальных материалов и покрыли защитной пленкой.

На знаке изображены перечеркнутые силуэты Воланда и его слуг — Коровьева и кота Бегемота. По сюжету романа встреча Берлиоза и Ивана Бездомного с нечистой силой произошла именно на Патриарших прудах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Петербурге откроют памятник героям «Собачьего сердца»
В «Булгаковском доме» сообщили о похищении кота Бегемота

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017