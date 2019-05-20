С Патриарших прудов украли восьмой знак «Запрещено разговаривать с неизвестными»

Знак «Запрещено разговаривать с неизвестными», восстановленный два дня назад, вновь украли с Патриарших прудов в Москве. Об этом сообщила исполнительный директор музея «Булгаковский дом» Наталья Склярова.

По словам Скляровой, на месте, где был знак, осталась только табличка с надписью «Запрещено разговаривать с неизвестными». Картинка с силуэтами героев романа «Мастер и Маргарита» исчезла. Вероятно, это произошло ночью, так как днем 19 мая знак еще был, передает агентство городских новостей «Москва».

Сотрудники музея собираются сделать всё возможное, чтобы вернуть знак. Кроме того, они хотят начать продавать такие знаки, чтобы желающие могли просто купить их, а не воровать.

Знак восстановили 18 мая, ко Дню культурного наследия. По информации РЕН ТВ, это была восьмая установка знака — ранее его либо крали, либо заливали краской. На этот раз его сделали из антивандальных материалов и покрыли защитной пленкой.

На знаке изображены перечеркнутые силуэты Воланда и его слуг — Коровьева и кота Бегемота. По сюжету романа встреча Берлиоза и Ивана Бездомного с нечистой силой произошла именно на Патриарших прудах.