Жилой дом полностью сгорел в Брянской области

В Навлинском районе Брянской области произошел пожар в частном жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Сообщение о возгорании в поселке Алешинка поступило на пульт спасателей в воскресенье, 19 мая. Горел дом на Центральной улице, пишет NASHBRYANSK.RU.

На место происшествия были направлены пожарные расчеты в составе двух автоцистерн. На тушение было подано два ручных пожарных ствола.

Возгорание было ликвидировано через час. Пострадавших и погибших в результате происшествия нет.

Ранее сообщалось о том, что на территории Брянска произошло 302 пожара за 2018 год. Специалисты говорят о сокращении количества возгораний, а также числа пострадавших и погибших.