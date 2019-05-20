Директор столовой оштрафован за отравление 46 детей в Вологодской области

В Вологодской области суд вынес решение о мере наказания для директора столовой, где отравились 46 детей. Руководитель учреждения выплатит штраф в размере 30 тыс. рублей.

По данным следствия, в мае 2018 года 46 учеников Вохтогской школы получили пищевое отравление. В ходе проверки было установлено, что руководитель столовой принимала сотрудников на работу без проведения обязательного медицинского осмотра. Следствие ходатайствовало о прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа. По решению суда директору столовой предстоит выплатить 30 тыс. рублей в доход государства, сообщает ИА FlashNord.

В суде остается на рассмотрении уголовное дело в отношении старшего повара. По версии следствия, сотрудница нарушила санитарно-эпидемиологический правила, что привело к массовому отравлению детей.