Бросившую дочь в московской поликлинике женщину отпустили из здания суда

Мать, которая бросила свою двухлетнюю дочь в московской поликлинике, и ее сожителя отпустили в понедельник, 20 мая, из зала Савеловского суда.

В последний момент прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела, не найдя в действиях женщины состава преступления, сообщает телеканал «Звезда».

На допросах 21-летняя мать девочки заявила, что не справляется со своими родительскими обязанностями. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статьям «Оставление в опасности» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка».

16 мая женщина в медицинской маске на лице принесла двухлетнюю девочку в поликлинику и оставила там. Заметив ребенка без присмотра взрослых, сотрудники медучреждения вызвали полицию. В настоящее время ребенок находится в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает. После появления в СМИ сюжета о брошенной девочке в полицию пришли бабушки ребенка, которые дали показания.