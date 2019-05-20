Медведев напомнил об ускорении подключения сельских школ к скоростному интернету

Тема подключения всех российских образовательных организаций к высокоскоростному интернету требует особого внимания. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Работу по подключению школ в дальних селах к высокоскоростному интернету нужно ускорять, отметил глава кабмина в понедельник, 20 мая, в ходе заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Об этом сообщает «Интерфакс». По словам Медведева, во всех школах доступ в Сеть будет бесплатным, как и обеспечение цифровой безопасности.

Оплата трафика будет осуществляться из федерального бюджета, подчеркнул премьер-министр.

Ранее в понедельник стало известно, что в 2019 году школьники восьми российских регионов смогут лично наблюдать за тем, как сканируются сданные ими работы ЕГЭ. Школы в пилотных субъектах получат экзаменационные задания только по защищенным интернет-каналам.