Интеллектуальную транспортную систему внедрят в Тольятти

В Тольятти (Самарская область) планируют внедрить интеллектуальную транспортную систему в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В 2019 году в рамках программы стартует строительство на улице Офицерской от улицы Поляковой до Южного шоссе. На данный момент большая часть улицы имеет грунтовое покрытие.

Предполагается, что она будет оснащена интеллектуальной транспортной системой (ИТС), которая дистанционно регулирует дорожное движение по принципу «зеленая волна». На данный момент система внедрена на Южном шоссе, пишет НИА «Самара».

Как отметил руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации города Павел Баннов, Офицерская позволит разгрузить другие поперечники, ведущие к Южному шоссе, а в комплексе с ним планируется достигнуть еще более умной работы системы, в том числе уменьшить заторы и повысить пропускную способность дорог.

В рамках нацпроекта в городе будет отремонтировано свыше 17 км на 17 автодорогах. За ходом работ будет наблюдать группа общественного контроля, сформированная в Тольятти.