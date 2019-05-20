Экс-главу района в Воронежской области подозревают в незаконном бизнесе

В Воронежской области возбуждено уголовное дело об участии в незаконной предпринимательской деятельности в отношении экс-главы администрации Терновского района Ирины Беловой. В его основу легли материалы управления ФСБ по региону.

Силовики считают, что Белова в статусе главы администрации района якобы через глав поселений влияла на пайщиков местных земель, для того чтобы те сдавали свои участки в аренду близким к ней фирмам. Оперативно подтвердить эту информацию и связаться с экс-чиновницей не удалось, отмечает ИА «Абирег».

Басманный суд Москвы 17 мая арестовал до 15 июля главу Докузпаринского района Дагестана Абдурагима Алискерова. Его обвиняют в передаче взятки в размере 23 млн рублей советнику главы Дагестана за помощь в назначении его на должность главы муниципального образования.