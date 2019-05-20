Двух пловцов эвакуировали с острова в Ставропольском крае

Двое пловцов не смогли самостоятельно выбраться на берег во время купания в Ставропольском крае. С острова молодых людей снимали спасатели.

По данным аварийно-спасательной службы, двое 18-летних местных жителей решили искупаться в жару в Невинномысске. Они уплыли далеко от берега, несмотря на сильное течение и поднявшийся уровень воды. На обратном пути одному из пловцов не хватало сил, чтобы выплыть к берегу. Молодые люди добрались до небольшого острова и позвали на помощь.

Так как уровень воды резко менялся, спасатели не могли спустить на воду лодку. Пловцов вытащили на берег с помощью альпинистского снаряжения. С ними провели профилактическую беседу, сообщает NewsTracker.