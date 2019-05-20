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Мошенник выманил 80 тыс. рублей у брянского предпринимателя

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В правоохранительные органы Брянской области за прошедшую неделю поступило 15 заявлений о телефонном и интернет-мошенничествах. Одной из жертв стал руководитель одного из крупных брянских предприятий.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по региону, 52-летнему мужчине поступил телефонный звонок с незнакомого номера. Собеседник представился давним знакомым по бизнесу и попросил срочно дать ему займ, пишет интернет-газета «Брянские новости».

Предприниматель не стал вникать в подробности и в спешке продиктовал номер банковской карты и код из СМС-сообщения. С его карты были списаны 80 тыс. рублей.

В общей сложности за неделю стало известно о 15 случаях мошеннических действий на общую сумму 386,3 тыс. рублей. Среди них семеро человек, которые пострадали от лжебанкиров, а также 81-летняя женщина, которая перевела неизвестному 100 тыс. рублей.

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