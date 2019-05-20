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Мужчина погиб при подготовке площадки для страйкбола в Орловской области

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В Орловской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 36-летнего мужчины. Он получил травмы в результате взрыва при подготовке территории для игры в страйкбол.

По данным правоохранительных органов, двое местных жителей осматривали территорию бывшей птицефабрики на территории Орловского района. В дальнейшем там планировалось провести игры в страйкбол. При распылении произошел взрыв газовоздушной смеси, сообщает InfoOrel.ru. Кусок здания упал на голову одному из мужчин. Он погиб.

Уголовное дело по данному факту возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности. Проводятся следственные действия.

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