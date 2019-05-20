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11 журналистов «Коммерсанта» решили уйти из издания

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Одиннадцать журналистов в понедельник, 20 мая, написали заявления об увольнении из газеты «Коммерсант».

По информации «Интерфакса», они приняли решение уйти после того, как руководство заявило о намерении уволить двух журналистов из-за публикации о спикере Совета Федерации Валентине Матвиенко.

Речь идет о корреспонденте Иване Сафронове и заместителе редактора отдела Максиме Иванове, уточняет НСН. По словам гендиректора «Коммерсанта» Владимира Желонкина, журналисты покидают издательский дом из-за нарушения редакционных стандартов по соглашению сторон.

Журналисты сообщили о намерении покинуть издание в соцсетях.

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