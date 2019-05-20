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ЦБ оценил последствия включения РФ в список стран – манипуляторов валютой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В Банке России не видят дополнительных рисков от возможного включения страны в американский список государств, манипулирующих своей валютой. Об этом в ходе выступления в Государственной думе заявила зампред ЦБ Ксения Юдаева.

По ее словам, регулятор пока не видит ни фактических, ни реальных рисков. «Я думаю, что дополнительных рисков по отношению к тем, которые у нас и так с точки зрения Соединенных Штатов уже есть, — здесь говорить о больших рисках, наверное, не приходится», — цитирует ее 20 мая ТАСС.

В начале мая Россия стала лидером в наращивании золотого запаса. Страна стремится снизить свою зависимость от американского доллара и обезопасить экономику на случай введения новых санкций.

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