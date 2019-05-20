ЦБ оценил последствия включения РФ в список стран – манипуляторов валютой

В Банке России не видят дополнительных рисков от возможного включения страны в американский список государств, манипулирующих своей валютой. Об этом в ходе выступления в Государственной думе заявила зампред ЦБ Ксения Юдаева.

По ее словам, регулятор пока не видит ни фактических, ни реальных рисков. «Я думаю, что дополнительных рисков по отношению к тем, которые у нас и так с точки зрения Соединенных Штатов уже есть, — здесь говорить о больших рисках, наверное, не приходится», — цитирует ее 20 мая ТАСС.

В начале мая Россия стала лидером в наращивании золотого запаса. Страна стремится снизить свою зависимость от американского доллара и обезопасить экономику на случай введения новых санкций.