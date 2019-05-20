Топилин спрогнозировал сроки роста минимальной зарплаты

Рост минимального размера оплаты труда (МРОТ) произойдет после пересмотра потребительской корзины, заявил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин на 10-м съезде Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) в Москве.

«Мы исходим из того, что в этой связи и МРОТ, безусловно, будет увеличен, и, безусловно, будет повышение стандартов минимальной заработной платы», — приводит его слова «Интерфакс» в понедельник, 20 мая.

Министр добавил, что окончательно определиться с новой потребительской корзиной нужно «где-то к концу этого года».

Потребительская корзина — минимальный набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг. Стоимость последнего не регламентирована и рассчитывается как половина стоимости набора продуктов. Понятие используется при расчете прожиточного минимума, а также при оценке продовольственной инфляции.

Росстат ежемесячно рассчитывает стоимость потребительской корзины для каждого региона по отдельности и основных групп населения — детей, пенсионеров и трудоспособных граждан. При этом регион самостоятельно устанавливает корзины, исходя из национальных традиций, климата и других местных особенностей.

С начала 2019 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) приравняли к прожиточному минимуму для трудоспособного населения. Он составляет 11 280 рублей.