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Топилин спрогнозировал сроки роста минимальной зарплаты

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Рост минимального размера оплаты труда (МРОТ) произойдет после пересмотра потребительской корзины, заявил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин на 10-м съезде Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) в Москве.

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«Мы исходим из того, что в этой связи и МРОТ, безусловно, будет увеличен, и, безусловно, будет повышение стандартов минимальной заработной платы», — приводит его слова «Интерфакс» в понедельник, 20 мая.

Министр добавил, что окончательно определиться с новой потребительской корзиной нужно «где-то к концу этого года».

Потребительская корзина — минимальный набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг. Стоимость последнего не регламентирована и рассчитывается как половина стоимости набора продуктов. Понятие используется при расчете прожиточного минимума, а также при оценке продовольственной инфляции.

Росстат ежемесячно рассчитывает стоимость потребительской корзины для каждого региона по отдельности и основных групп населения — детей, пенсионеров и трудоспособных граждан. При этом регион самостоятельно устанавливает корзины, исходя из национальных традиций, климата и других местных особенностей.

С начала 2019 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) приравняли к прожиточному минимуму для трудоспособного населения. Он составляет 11 280 рублей.

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