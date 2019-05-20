Два новых окна МФЦ откроют по просьбе жителей в Липецке

В поселке ЛТЗ в Липецке планируют открыть два новых окна в МФЦ в городском Дворце культуры. Это стало возможным после обращения местных жителей с просьбой к врио губернатора Липецкой области Игорю Артамонову.

После обращения вице-мэр города Екатерина Белокопытова организовала встречу жителей с управляющей МФЦ по области. На ней определили месторасположение и количества окон для приема документов, пишет Lipetskmedia.

Так, из нескольких вариантов для размещения был выбран Дворец культуры. Плюсами посчитали территориальную доступность и ремонт.

По словам Белокопытовой, здесь будут размещены два окна приема документов. Открыть их планируется в течение месяца. Также она отметила, что рада тому, что жители и руководитель МФЦ нашли компромисс, который всех устраивает.