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В Кремле прокомментировали слова Зеленского о Крыме и Донбассе

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Крым является российским регионом, поэтому вопрос о его принадлежности не стоит, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о намерении вернуть Крым в состав Украины.

«Что касается принадлежности Крыма, то здесь, как мы неоднократно говорили, в целом такого вопроса не существует и существовать не может: это один из регионов РФ», — подчеркнул представитель Кремля.

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Говоря об урегулировании ситуации в Донбассе, он отметил, что эту внутриукраинскую проблему новый президент страны «может и должен решить» на основе плана, изложенного в минских договоренностях.

Зеленский на инаугурации 20 мая назвал прекращение огня в Донбассе первоочередной задачей страны. Он подчеркнул, что готов принимать непопулярные решения, даже потерять должность, если это потребуется для восстановления мира.

18 мая Зеленский заявил, что «Украина освободит родину крымских татар» и «даже после самой темной ночи наступает рассвет». При этом он признал, что это произойдет через длительное время.

Крым воссоединился с РФ в 2014 году после того, как 96,77% жителей полуострова проголосовали на референдуме за присоединение к России. Украина отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей «оккупированной» территорией.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота на Украине и объявили о создании независимых Донецкой и Луганской народных республик.

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