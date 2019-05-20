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МИД оценил перспективы возобновления российско-американского диалога

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Переговоры госсекретаря США Майка Помпео с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и президентом РФ Владимиром Путиным открывают перспективы возобновления российско-американского диалога. С таким заявлением в понедельник, 20 мая, выступил спецпредставитель российского лидера по международному сотрудничеству по информационной безопасности, посол МИД по особым поручениям Андрей Крутских.

По его словам, одна из наиболее важных тем, которую предстоит обсудить Москве и Вашингтону, — это информационная безопасность.

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«Это та объективная и очень срочная тема, от обсуждения которой просто нельзя уклоняться», — цитирует Крутских «РИА Новости».

На вопрос о том, в какие сроки и в каких форматах эта тема будет обсуждаться, дипломат ответил, что пока может только предполагать.

«Могу предположить, что эта тема, как и все специальные темы, будет обсуждаться сначала на уровне экспертов, на межведомственном уровне, когда до этого дойдет дело», — сказал он.

Крутских добавил, что Россия не будет подходить к обсуждению с позиции взаимных обвинений, хотя России «есть что предъявить Соединенным Штатам». Тем не менее, по его словам, Москва будет вести диалог «с позиции выработки общего взаимопонимания».

14 мая Путин, Лавров и Помпео провели встречи в Сочи. По окончании переговоров представители российской и американской сторон назвали диалог конструктивным и договорились его продолжить. В частности, Путин заявил, что Россия настроена на восстановление полноформатных отношений с Соединенными Штатами.

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