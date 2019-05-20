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Высокая пожарная опасность сохраняется на Южном побережье Крыма

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Крымские спасательные службы предупреждают о сохранении высокой пожарной опасности на Южном побережье республики. Она останется на высоком уровне на протяжении всей предстоящей недели.

В связи с этим, как сообщает ИА «Крыминформ» со ссылкой на ГУ МЧС по Крыму, на территории ЮБК запрещается разводить костры, использовать мангалы и другие приспособления с отрытым огнем недалеко от пожароопасных предметов. Запрещено оставлять открытый огонь без присмотра, использовать пиротехнические изделия, оставлять бутылки и осколки стекла на освещенной солнцем лесной поляне.

Ранее сообщалось, что специалисты Росгидромета и «Авиалесоохраны» завершили многолетние испытания тушения пожаров с помощью йодистого серебра.

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