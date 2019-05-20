У россиян появится паспорт кожи

Рак у россиян будут находить по-новому. В стране появится паспорт кожи. С помощью документа врачи планируют по-новому диагностировать меланому. В паспорт запишут все родинки и проанализируют риск развития рака. Сканировать новообразования и вносить данные будет специальный аппарат.