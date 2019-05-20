Прилепин ударил поэта Голикова за стикеры «Прилепка»

Российский писатель Захар Прилепин избил поэта Спартака Голикова за оскорбления, который тот публиковал на своей странице в Facebook. Инцидент произошел во Владивостоке, куда он приехал для участия в фестивале «Литература Тихоокеанской России» («Литр»).

Потасовка произошла в Центре современного искусства «Заря». Прилепин планировал поговорить с Голиковым по поводу стикеров с изображением Прилепина и надписью «Прилепка», который тот опубликовал в соцсети. В результате литератор ударил своего обидчика в лицо.

При этом Голиков заявил, что не стоит за него переживать. Он отметил, что не получил никаких критических травм, так как у Прилепина оказались «нежные, почти женские руки», передает 20 мая НСН.

Международный фестиваль проходил во Владивостоке с 16 по 19 мая. Его посетили номинант литературных премий Евгений Водолазкин, литературовед Павел Басинский, Андрей Геласимов, Юрий Поляков, Михаил Тарковский и другие.