Град и понижение температуры до –5 градусов ожидают в Башкирии

В Башкирии в ближайшие дни может значительно похолодать. Об этом предупредили синоптики Башгидрометцентра. Уже сегодня, 20 мая, на северо-западе региона пройдет небольшой кратковременный дождь со снегом, температура ночью не поднимется выше +5 градусов, а в некоторых районах она опустится до –5 градусов. Днем будет чуть теплее — до +12 градусов.

Завтра характер погоды в регионе не изменится: обещают дождь с градом, сильный ветер. Ночью местами будут заморозки до –3 градусов. Холодная погода с осадками сохранится и в среду, сообщает ИА «МедиаКорСеть».

Заморозки, дожди и грозы придут в начале недели и в другие регионы России. Так, существенно похолодает в Тверской, Костромской, Ярославской, Свердловской, Челябинской, Курганской и Вологодской областях, а также в Поволжье и Пермском крае.