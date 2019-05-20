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Град и понижение температуры до –5 градусов ожидают в Башкирии

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В Башкирии в ближайшие дни может значительно похолодать. Об этом предупредили синоптики Башгидрометцентра. Уже сегодня, 20 мая, на северо-западе региона пройдет небольшой кратковременный дождь со снегом, температура ночью не поднимется выше +5 градусов, а в некоторых районах она опустится до –5 градусов. Днем будет чуть теплее — до +12 градусов.

Завтра характер погоды в регионе не изменится: обещают дождь с градом, сильный ветер. Ночью местами будут заморозки до –3 градусов. Холодная погода с осадками сохранится и в среду, сообщает ИА «МедиаКорСеть».

Заморозки, дожди и грозы придут в начале недели и в другие регионы России. Так, существенно похолодает в Тверской, Костромской, Ярославской, Свердловской, Челябинской, Курганской и Вологодской областях, а также в Поволжье и Пермском крае.

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