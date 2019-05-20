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Ревизоры контрольно-счетной палаты проведут досрочную проверку в Злотоусте

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В городском округе Златоуст ревизоры контрольно-счетной палаты Челябинской области с 20 мая начинают досрочную проверку. Об этом ИА «Ура.ру» сообщили в ведомстве.

Источник в правительстве региона пояснил агентству, что особое внимание планируется уделить биатлонной трассе и объектам благоустройства, на которые из областного бюджета были направлены средства. Помимо этого, ревизоров интересуют траты по программе «Реальные дела».

Отмечается, что проверка стартовала досрочно. По информации агентства, специалисты контрольно-счетной палаты должны были прибыть в Златоуст только в августе, однако сроки были перенесены по просьбе врио губернатора Алексея Текслера.

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