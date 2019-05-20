Атака покемонов: «Детектив Пикачу» захватил прокат

Победное шествие супергероев подошло к концу. Лидерство захватило фэнтези «Покемон. Детектив Пикачу». По данным ЕАИС, экранизация популярного мультфильма взяла на старте 240 млн рублей. Правда, другая новинка, «Джон Уик 3» с Киану Ривзом, едва не вырвала победу, но финишировала второй (221 млн рублей). Третью строчку заняла комедия «Отпетые мошенницы» с результатом в 67 млн за уикенд и 263 млн рублей за две недели. Что до комикса «Мстители: Финал», он довольствуется четвертой позицией и сборами в 59 млн рублей. Общая касса перевалила за 2,4 млрд рублей.

В разговоре с «Известиями» президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова особо отметила выносливость «Отпетых мошенниц».

— Актрисы в главных ролях, Энн Хэтэуэй и Ребел Уилсон, а также сам жанр комедии вызывают у аудитории продолжительный интерес. На фоне боевиков и блокбастеров фильм прочно занял свою нишу, — говорит эксперт.

На пятой строчке (12 млн рублей) расположился еще один долгожитель чарта, который держится в первой половине списка уже три недели — американская молодежная мелодрама «В метре друг от друга». За это время фильм получил от зрителей уже 186 млн рублей.

Два российских военно-патриотических релиза расположились за пределами топ-5. «Братство», драма Павла Лунгина об афганской войне, стало шестым. Заработанные за последние четыре дня 8 млн дают в общей сложности 41 млн рублей сборов. «Коридор бессмертия» Федора Попова об обороне Ленинграда записал на счет почти 4 млн и спустился на девятую строчку. Общая касса проекта составила также 41 млн рублей.

— Мы ожидаем, что наступившая неделя изменит общую картину, — рассказала Ольга Зинякова. — Прежде всего, высоки ожидания от «Аладдина», новой диснеевской сказки, которая выходит как раз в преддверии летних каникул. Эта изначально детская история рассчитана на зрителей всех возрастов. Сказка мастерски играет на ностальгических воспоминаниях о первых западных анимационных сериалах, которые показывались по центральному телевидению. Интерес вызывает также и режиссер Гай Ричи, и Уилл Смит в одной из главных ролей.

Еще один потенциальный хит — триллер «Красивый, плохой, злой» с Заком Эфроном в роли известного серийного убийцы Теда Банди. Кроме того, в прокат выходят хоррор «Гори, гори ясно», триллер «Ядовитая роза» с Джоном Траволтой, пародийная комедия «Игрища престолов», латвийская драма «То, что никто не видит» с Катериной Шпицей, французская комедия «Плейбой под прикрытием» и мультфильм «Веселая ферма».