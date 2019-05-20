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Сотрудники томского интерната похитили более 1,5 млн рублей

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Четверых сотрудников дома-интерната для престарелых и инвалидов в Шегарском районе Томской области обвинили в похищении 1,6 млн рублей со счетов постояльцев. Преступление было совершено в период с 2016 по 2017 год.

Как установило следствие, работники интерната и представитель кредитного учреждения, имея доступ к паспортным данным постояльцев интерната, оформили на их имена банковские карты, с которых списывали деньги и делили их между собой, сообщает РИА «Томск».

Потерпевшими по этому делу проходят семь человек. Возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до шести лет. Материалы дел направлены в суд для рассмотрения по существу.

В Шегарском районе действует лишь один дом-интернат для престарелых и инвалидов — «Лесная дача». В администрации учреждения агентству сообщили, что речь идет о бывших социальных работниках, которые в настоящее время в штате уже не числятся.

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