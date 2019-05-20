Прокуратура Башкирии проверит законность закрытия кафе после суицида чиновницы

Прокуратура Башкирии оценит законность проверки Роспотребнадзором кафе в Уфе, после того как инспектор ведомства покончила с собой из-за критики работы Роспотребнадзора властями региона.

«Прокуратура истребовала материалы проверки Роспотребнадзора. Ведомство по закону имело право провести внеплановую проверку. Надзорный орган проверит законность контрольных мероприятий», — цитирует «РИА Новости» представителя надзорного ведомства республики.

Ранее о трагедии сообщил врио главы республики Радий Хабиров. Он рассказал, что уфимский бизнесмен Альберт Мухамедьяров обратился с жалобой к региональным властям на сотрудников Роспотребнадзора, которые провели в его кафе внеплановую проверку и закрыли его. После этого на совещание администрацию были приглашены руководство ведомства и инспектор, проводившая проверку. Вскоре после совещания женщина-инспектор покончила собой, сообщает телеканал «360».

По информации источника агентства в региональном правительстве, она совершила суицид, предположительно, после жесткого разговора с непосредственным начальником.

Ранее в мае в Роспотребнадзоре рассказали в преддверии лета, как правильно питаться в жаркую погоду. Специалисты ведомства рекомендуют прежде всего употреблять как можно больше фруктов и отказаться от жареной еды.