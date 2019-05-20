Один человек погиб и один пострадал в Тамбовской области

В Кирсановском районе Тамбовской области на полевой дороге перевернулась отечественная легковушка. Один человек погиб, еще один получил травмы. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Авария произошла в субботу, 18 мая, недалеко от села Голынщина. По данным ведомства, 33-летний водитель «Лады Калины» потерял контроль над транспортным средством, от чего машина перевернулась, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель получил различные травмы, от которых погиб на месте. Его 29-летний пассажир с травмами был доставлен в Кирсановскую центральную районную больницу и госпитализирован.

21 апреля на трассе под Тамбовом произошло массовое ДТП. Пострадала новорожденная девочка, а также двое взрослых мужчин.