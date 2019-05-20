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В Кремле прокомментировали заявление Трампа о кибератаке на Россию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа о кибератаке на Россию. Как заявил Песков в понедельник, 20 мая, слова Трампа доказывают, что США причастны к таким атакам.

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«Видите, причастность официального Вашингтона к кибератакам подтверждается. Мы, наоборот, говорили, говорим и будем говорить, что Россия не имеет отношения и никогда не имела к каким-либо киберпреступлениям», — отметил пресс-секретарь Кремля.

На вопрос, на какую именно российскую организацию покусились американские хакеры, Песков ответил, что не располагает такой информацией.

Дональд Трамп в интервью Fox News рассказал, что имел отношение к кибератаке на Россию в ходе промежуточных выборов 2018 года в США.

Ранее Вашингтон выступал с заявлениями о неких российских хакерах, которые вмешались в выборы президента США в 2016 году. После победы на этих выборах Трампа в Соединенных Штатах началось расследование так называемого российского дела. В итоге занимавшийся им спецпрокурор Роберт Мюллер не обнаружил «никаких связей между кампанией Трампа и российской хакерской атакой».

Москва неоднократно отвергала подобные обвинения, называя их надуманными и беспочвенными.

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