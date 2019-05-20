Исландский каньон закрыли из-за клипа Джастина Бибера

Исландский каньон Фьядрарглйуфур закрыли после съемок клипа Джастина Бибера на песню I’ll Show You. Об этом пишет Daily Mail.

По данным издания, после выхода ролика на каньон отправились тысячи фанатов Бибера. Посетители игнорировали ограничительные знаки и запреты на посещение заповедных мест, пробирались через ограждения, пытались скрыться от смотрителей национального парка, сообщает телеканал «360».

В связи с этим представители ведомств по охране природы приняли решение полностью закрыть каньон для посещения. Местные власти отметили, что не обвиняют в этом поп-исполнителя, но призывают знаменитостей думать о вероятных последствиях своих действий, которые могут нанести вред окружающей среде, пишет «Газета.ру».

За последние восемь лет число туристов в Исландии увеличилось более чем на 1,5 млн человек. Джастин Бибер снял клип в 2015 году, за это время его посмотрели 440 млн раз.

В марте 2019 года Джастин Бибер заявил о намерении взять паузу в музыкальной карьере.