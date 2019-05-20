Детям разрешили бесплатный проезд на электробусе в Хабаровске

В Хабаровске вышел на рейс первый и пока единственный в городе электробус. Он будет работать в течение двух месяцев на маршруте троллейбуса № 1 Аэропорт – Комсомольская площадь. За это время специалисты должны оценить технические качества и принять решение, нужны ли электробусы городу.

Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», одним из первых пассажиров автобуса на электрической тяге стал мэр города Сергей Кравчук. Он распорядился сделать бесплатным проезд для детей младше 14 лет. По его словам, электробусы — это будущее общественного транспорта, и дети — тоже «наше будущее», пусть у них будет возможность оценить чудо техники.

Аккумуляторов электробуса хватает на 200 км пути. Для зарядки потребуется всего около пяти часов. Себестоимость 1 км пути, пройденного электробусом, составляет менее 1 рубля. Стоимость таких машин российского производства выше, чем у автобусов и троллейбусов, однако они намного экономичнее.