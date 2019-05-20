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Ремонт электрических сетей проведут в Тюменской и Курганской областях

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В Курганском и Тюменской областях энергетики Сибирско-Уральской энергетической компании (СУЭНКО) приступили к ремонту электросетей. Работы проводятся в рамках масштабной кампании по подготовке сетей к осенне-зимнему периоду, сообщая пресс-служба компании.

Как рассказали ИА «Ура.ру» в пресс-службе, в двух регионах специалисты должны будут отремонтировать 47 подстанций, 1191 трансформаторную подстанцию и распределительный пункт, а также свыше 3 тыс. км линий электропередачи.

Помимо этого, в Тюменской области планируют провести капитальный ремонт подстанции «Тополя» и кабельных линий, которые снабжают областной центр. Данные мероприятия считаются наиболее значимыми в ремонтной программе.

Отмечается, что типовые работы будут проведены на всех территориях, подведомственных компании.

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