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Всемирный день черепахи отпразднуют в Краснодаре

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Краснодар присоединится к празднованию Всемирного дня черепахи, который отмечается во многих городах различных стран 23 мая. Его цель — привлечение внимания общественности к проблеме гибели черепах, живущих по соседству с людьми.

Как рассказали ИА «Кубанские новости» в отделе экологического просвещения «Государственного природного заповедника «Утриш», в этот праздник принято проводить акции во всех местах обитания черепах, во время которых добровольцы спасают животных.

В самом «Утрише» 23 мая сотрудники проведут со студентами мастер-класс по изготовлению фигуры черепахи из бумаги. Параллельно с этим в заповеднике пройдет акция «Внимание, черепаха!». В ней уже примут участие дети помладше. Им покажут видеофильм о черепахе и прочитают сказку. В конце праздника организуют выставки детских работ, продемонстрируют фото- и видеоотчеты мероприятия. А итоги акции подведут уже 5 июня, в День эколога.

Агентство напоминает, что сам праздник зародился в 2000 году в Малибу для сохранения популяции черепах, живущих в окрестностях города. В России черепаха средиземноморская Никольского обитает на полуострове Абрау. Этот вид внесен в международный список охраняемых видов, Красную книгу России и Красную книгу Краснодарского края.

Ранее сообщалось, что в Костанайской области Казахстана на границе у жителя этой страны была изъята 131 живая черепаха. Мужчина пытался вывезти этих животных в Челябинск. Рыночная стоимость контрабанды — более 220 тыс. рублей.

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