Лекции об искусстве пройдут на Речном вокзале Томска

Лекции об архитектуре, культурном наследии Томска, современном искусстве и урбанистике прочитают 1–2 июня в холле Речного вокзала в рамках арт-фестиваля «мУкА. Склады искусства». Проект приурочен к празднованию 25-летия Института искусств и культуры ТГУ.

Как отмечает РИА «Томск», слушатели, в частности, узнают историю фестиваля «Пойма времени», который проходил на заброшенной водокачке в 2000 году при участии художников Москвы и Лондона.

«мУкА. Склады искусства» стартует 31 мая и завершится 2 июня. Это первый в Томске арт-фестиваль, объединяющий культурное наследие и современное искусство. Организаторы хотят привлечь внимание к необходимости реставрации памятника архитектуры «Склады купца Горохова» и создания в нем центра современной культуры.

Здание на высоком берегу реки Томи было построено в 1914 (или в 1916) году по проекту архитектора А.Д. Крячкова. Оно представляет собой интересный тип складской постройки, отличающийся четкостью в прорисовке силуэта и своеобразным оформлением фасадов в стиле модерн, характерном для начала XX в.