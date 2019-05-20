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Три человека погибли при обрушении крыши бара в Китае

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Фото: TASS\Zuma
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Три человека стали жертвами обрушения крыши бара в Китае. Об этом пишет Сhina Daily.

ЧП произошло в ночь на 20 мая в городе Байсэ в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юго-западе страны. Обрушилась крыша бара, находившегося на третьем этаже трехэтажного строения. Как сообщает телеканал «360», площадь обрушения составила 700 кв. м. В результате обрушения кровли бара погибли три человека, еще 87 пострадали. Как пишет REGNUM, 17 человек были доставлены в больницу для оказания помощи, еще 17 госпитализированы для дальнейшего обследования.

53 человека выписали из медучреждения после оказания первой помощи. Как пишет «Газета.ру», серьезные травмы получили семь человек.

Уточняется, что под завалами до сих пор остаются четыре человека. Поисково-спасательные работы ведут 260 человек. Выясняются обстоятельства и причины случившегося.

16 мая сообщалось, что восемь человек погибли в Шанхае в результате обрушения крыши здания автодилера Mercedes-Benz, где проводили ремонтные работы.

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