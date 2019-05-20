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Житель Ангарска добился выплаты страховки за утонувший в Байкале телефон

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Жителю Ангарска удалось через суд добиться страховой выплаты за смартфон, который он уронил в Байкал. Сначала страховая компания отказывалась выплачивать ему деньги, однако суд обязал перечислить заявителю 95 тыс. рублей. Это страховое возмещение, неустойка, штраф, компенсация морального вреда и судебные расходы.

Как поясняет ИА IrkutskMedia, мужчина уронил смартфон в озеро в августе 2018 года. После этого аппарат перестал работать. Владелец обратился в страховую компанию, однако получил отказ. Там пояснили, что телефон был поврежден в результате падения, а «падение» не является страховым случаем.

Экспертиза показала, что причина неполадки — воздействие значительного давления воды, а вовсе не падение. Случившееся событие уже попадает под страховой случай.

Также во время судебного заседания было установлено, что при покупке смартфона истец и ответчик заключили договор добровольного страхования мобильной техники.

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