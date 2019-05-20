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Около 20 лесных пожаров потушили за два дня в Приангарье

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В Иркутской области за минувшие выходные ликвидировали 17 природных пожаров. Их общая площадь составляла 642,6 га. Локализовано восемь возгораний общей площадью более 2 тыс. га. В основном это территории, покрытые лесом.

Действующими остаются шесть природных пожаров, общая площадь которых составляет 52,5 га. Речь идет об Усольском, Баяндаевском, Киренском, Тайшетском, Жигаловском и Шелеховском районах, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Между тем метеорологи предупреждают, что сегодня, 20 мая, в северных, центральных, западных, южных и верхнеленских районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Предупреждение распространяется на 21 и 22 мая.

В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим. Однако на прошлой неделе специалисты обнаружили нарушения правил пожарной безопасности более чем в 300 населенных пунктах области. Это может привести к переходу огня из леса на жилые поселки.

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