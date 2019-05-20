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Сезон бесплатных фитнес-занятий начнется в Магадане с 1 июня 2019 года

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В Магадане с 1 июня 2019 года стартует проект «Фитнес для всех». Три раза в неделю на городском стадионе будут проводиться бесплатные занятия йогой, силовые тренировки и другие виды фитнеса.

Как отмечает ИА MagadanMedia, проект был запущен в столице Колымы несколько лет назад и с каждым годом набирает популярность. Одновременно на одно занятие собирается до 80 любителей здорового образа жизни.

Часовые занятия проводятся по вторникам и четвергам с 7:15, а также в субботу с 9:00. Они будут продолжаться в течение июня и июля. Попасть на них может любой желающий.

Ранее сообщалось, что в Магадане в июне пройдет фестиваль-школа «Территория. Магадан». Он будет приурочен к 90-летию со дня основания города. Зрителям покажут лучшие спектакли московских сцен и постановки-победители четвертого регионального конкурса театральных коллективов «Полюс. Золотой сезон».

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