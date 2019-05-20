Защиту от волн установят на Кунашире за 30 млн рублей

На Кунашире со стороны океана в районе глубоководного причала установят сооружение для защиты от волн, размывов и разрушений. Проект строительства оценили в 21,9 млн рублей.

Тендер на выполнение работ по корректировке проекта строительства объявила дирекция по реализации федеральной программы социально-экономического развития Курильских островов. Средства будут выделены из областного бюджета.

Как уточняет ИА SakhalinMedia, подрядчик должен разработать проектную и рабочую документацию для строительства этого сооружения . Его размер в районе причала составит 180х60 м, а в районе береговой линии — 140х40 м.

Цель — обеспечение защиты берега и самого причала от размыва и разрушения, которые вызывают волнения, течение, воздействие льда и грунтовые воды, выходящие на откосе, а также поверхностные воды, стекающие с берега. Объект расположен в акватории морского терминала Южно-Курильск морского порта Невельск, в юго-восточной части острова Кунашир.

Итоги конкурса объявят 11 июня. Срок выполнения контракта — 525 календарных дней.

Ранее сообщалось, что на Кунашире за почти 1,4 млрд рублей отремонтируют участок трассы Южно-Курильск – Головнино.